Движение трамваев на площади Тверская Застава открыли в День города

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На площади Тверская Застава у Белорусского вокзала в Москве начали ходить трамваи. Запуск трамвайного движения состоялся в субботу утром. Наземный транспорт свяжет сразу четыре московских вокзала: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский.

На площади Тверская Застава у Белорусского вокзала в Москве начали ходить трамваи №7 и №9. Запуск движения состоялся в субботу утром в честь 870-летия столицы, передает "Интерфакс".

Наземный транспорт свяжет сразу четыре московских вокзала: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский. От Белорусского вокзала до спорткомплекса "Олимпийский" на новом трамвае можно будет добраться за 23 минуты.

В "Мосгортрансе" пояснили, что теперь трамваи №7 от остановки "Улица Палиха" вместо станции метро "Новослободская" будут следовать в обоих направлениях по улице Палиха и Лесной улице до площади Тверская Застава.

Ранее сообщалось о завершении реконструкции площади Тверская Застава и возвращении на площадь памятника Максиму Горькому. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти постепенно возвращают москвичам городские площади, делая их качественным общественным пространством.

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