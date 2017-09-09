Как прошла церемония открытия Дня города на Красной площади

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Церемония открытия торжеств по случаю Дня города началась в полдень на Красной площади. По традиции, сценарий для зрителей держался в секрете, однако была известна тема: "Москва - город, где создается история".

Москва отмечает юбилей - 870 лет. Организаторы праздника в городе подготовили масштабную программу. В столице работают три сотни площадок. Развлечения предлагают на любой вкус, передает "ТВ Центр".

Девиз праздника в этом году: "Москва - город, где создаётся история". В основу концепции лёг русский авангард, в этой стилистике и украшена столица.

Для жителей и гостей города проводят экскурсии, речные прогулки, театрализованные представления, выставки, мастер-классы и многое другое. Примечательно, что в этом году праздник стал интерактивным. Теперь это не только торжественные шествия и концерты, но и множество площадок, где все желающие - непосредственные участники происходящего.

В столичных парках царит атмосфера 60-70-х годов. Балет, цирк, театр, спортивные соревнования, квесты и даже специальный чат-бот в Telegram! Москва отмечает юбилей во всех жанрах и направлениях - даже в виртуальном пространстве. Кульминация праздника - грандиозный салют. Он начнется в 21:00.

Церемония открытия торжеств по случаю Дня города началась в полдень на Красной площади. По традиции, сценарий для зрителей держался в секрете. Но была известна тема: "Москва - город, где создается история".

История столицы в мировом масштабе. Вклад москвичей в развитие науки, медицины, искусства, спорта - перед зрителями развернулась многовековая летопись города. Древняя Москва. На Красной площади появились артефакты, найденные на раскопках в рамках проекта "Моя улица". Москва поэтическая - по Красной площади прогулялись и прочитали свои строки о любимом городе Пушкин и Лермонтов. А императрица Елизавета открыла первый российский университет. Век XX - это тяжелые годы войны и триумф мужества и воли к победе. В Большом театре дают "Лебединое озеро", на Мосфильме снимают ленты, позже ставшие мировой киноклассикой. На трибунах - почетные жители города, ветераны, участники проекта "Активный гражданин". Среди гостей и Владимир Путин.

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