В Москве стартовала благотворительная акция "День рождения Чебурашки"
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В субботу в Москве стартовала благотворительная акция "День рождения Чебурашки" - увлекательное знакомство с разными профессиями и более сотни интерактивных занятий для воспитанников детских домов со всей России.
Увлекательное знакомство с разными профессиями и более сотни интерактивных занятий для воспитанников детских домов со всей России. Сегодня в Москве стартовала благотворительная акция "День рождения Чебурашки", передает "ТВ Центр".
Гостям праздника предлагают на время стать жителями тематического городка. Там есть свои законы. Ребятам выдают паспорта, принимают на работу и платят зарплату, которую можно потратить на развлечения. Юные участники акции с удовольствием пробуют себя в роли взрослых. Завершится мероприятие конкурсом детского творчества и большим музыкальным концертом.
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