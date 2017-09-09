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В субботу в Москве стартовала благотворительная акция "День рождения Чебурашки" - увлекательное знакомство с разными профессиями и более сотни интерактивных занятий для воспитанников детских домов со всей России.

Увлекательное знакомство с разными профессиями и более сотни интерактивных занятий для воспитанников детских домов со всей России. Сегодня в Москве стартовала благотворительная акция "День рождения Чебурашки", передает "ТВ Центр".

Гостям праздника предлагают на время стать жителями тематического городка. Там есть свои законы. Ребятам выдают паспорта, принимают на работу и платят зарплату, которую можно потратить на развлечения. Юные участники акции с удовольствием пробуют себя в роли взрослых. Завершится мероприятие конкурсом детского творчества и большим музыкальным концертом.

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