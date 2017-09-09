В ХМАО восстановили ж/д движение после ЧП с грузовиком и поездом

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В ХМАО восстановили железнодорожное движение после ЧП с грузовиком и поездом. По последним данным, в результате столкновения на дороге "Мегион-Нижневартовск" пострадали 17 человек. По одной из версий, водитель машины, перевозившей песок, заснул за рулём. Однако следствие не исключают и неисправность тормозной системы.

Обновление: Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения грузовика с поездом в ХМАО

Восстановительные работы на месте аварии грузовика и поезда "Адлер - Нижневартовск" завершены. Движение поездов восстановлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

По последним данным, в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали 17 человек, в том числе дети. Авария произошла в районе Нижневартовска, на регулируемом железнодорожном переезде. После удара один из вагонов сошел с рельсов (без опрокидывания, как ранее уточнили в МЧС - TVC.RU).

По одной из версий, водитель машины, перевозившей песок, заснул за рулём. Однако следствие не исключают и неисправность тормозной системы. Пострадавшие, в том числе водитель, находятся в больницах.

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