Смотрите в 20:00 прямую трансляцию концерта на Поклонной горе

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В субботу вечером на Поклонной горе гостей праздника - 870-летия Москвы - ждет большой концерт с участием звезд российской эстрады. На сцену выйдут Иосиф Кобзон, Денис Майданов, Анита Цой и другие популярные артисты. Прямую трансляцию смотрите сегодня на телеканале "ТВ Центр". Начало в 20:00.

Москва с грандиозным размахом отмечает юбилей. Столице - 870 лет. Народные гулянья, световые шоу, феерические представления и инсталляции ждут горожан и гостей сегодня и завтра, передает "ТВ Центр".

Кульминацией торжеств станет концерт на Поклонной горе. А завершится первый день праздника грандиозным фейерверком. Будет дано более 20 тысяч залпов из трех десятков точек, расположенных по всему городу.

Прямые трансляции праздничных мероприятий можно будет увидеть на нашем телеканале.

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