15:11, 09 сентября 2017

Путин поздравил москвичей с Днем города с "парящего" моста в "Зарядье". Видео

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового московского парка "Зарядье". В частности, президент поднялся на "парящий" мост и поздравил оттуда горожан с 870-летием столицы.

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