Путин поздравил москвичей с Днем города с "парящего" моста в "Зарядье". Видео

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового московского парка "Зарядье". В частности, президент поднялся на "парящий" мост и поздравил оттуда горожан с 870-летием столицы.

Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города с "парящего" моста в "Зарядье"

Фото: ТВ Центр Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города с "парящего" моста в "Зарядье"

Фото: ТВ Центр Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города с "парящего" моста в "Зарядье"

Фото: ТВ Центр Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города с "парящего" моста в "Зарядье"

Фото: ТВ Центр