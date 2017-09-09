Путин поздравил москвичей с Днем города с "парящего" моста в "Зарядье". Видео
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового московского парка "Зарядье". В частности, президент поднялся на "парящий" мост и поздравил оттуда горожан с 870-летием столицы.
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