Парк "Зарядье" стал подарком москвичам в день 870-летия столицы

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Одним из главных подарков на День рождения Москвы стало открытие парка "Зарядье". В торжественной церемонии приняли участие президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Новое зелёное пространство города разделили на четыре ландшафтных зоны. А ключевой объект парка - "парящий" мост над набережной Москвы-реки. Посетить "Зарядье" сможет любой желающий уже с понедельника.

К новому символу Москвы Владимир Путин и Сергей Собянин подъехали на электрокаре. Но по самому "Зарядью" президент и мэр предпочли прогуляться пешком. На открытии парка побывал "ТВ Центр".

"Это не просто парк. Это территория, интегрированная с историческим прошлым. Патриаршее подворье, церкви, соборы. Они органично вошли в парк. Набережная Москвы также интегрирована. Здесь сделан специальный променад, ресторанчики. Единственное место в Москве, где не просто можно пройти вдоль дороги, но и реально гулять и отдыхать", - сказал мэр Москвы.

После демонтажа гостиницы "Россия" здесь планировалось строительство гостинично-офисного центра. Однако Москва отказалась от проекта коммерческой застройки. В 2012 году Владимир Путин предложил разбить вблизи Красной площади парк "Зарядье". Это первая зеленая зона для прогулок и отдыха, появившаяся в центре столицы за последние 70 лет. В создании парка - уникального по мировым меркам - приняли участие ведущие специалисты из России и США. Архитекторам и строителям удалось сохранить имевшийся рельеф и не повредить старинные постройки, расположенные поблизости.

Зелёное пространство разделено на четыре зоны: лес, степь, луг и северный ландшафт. Для этого из разных уголков России сюда привезли и высадили больше миллиона растений, в том числе краснокнижных. Таким образом, в "Зарядье" собрана богатейшая живая ботаническая коллекция растений. Она фактически укрывает общественные пространства – музей и интерактивный медиацентр. При создании парка применены инновационные технологии. Яркий пример – 70-метровый пешеходный мост над рекой.

Одна из ключевых точек притяжения парка "Зарядье" - "парящий" мост - уникальная смотровая площадка в самом центре Москвы. Отсюда открывается прекрасный панорамный вид на Кремль, комплекс "Москва-сити", высотку на Котельнической набережной.

Новой концертной площадкой станет большой амфитеатр "Зарядья". Он вмещает 1600 человек. Зрительские места частично накрыты "Стеклянной корой" - так называется крупнейшая в мире светопрозрачная конструкция. Рядом "Заповедное посольство" - подземная оранжерея и "Ледяная пещера" - лабиринт. Первыми в субботу и воскресенье парк посетят школьники, воспитанники интернатов и многодетные семьи.

Разбитый на стыке пешеходных маршрутов парк будет притягивать огромное количество туристов. Но главный сюрприз москвичей и гостей столицы все-таки ждёт весной, когда зацветут все высаженные растения.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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