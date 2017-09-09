Путин и Собянин осмотрели обновленный Олимпийский комплекс "Лужники"

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Любителей спорта в День города ждут "Лужники". Там можно побороться за Кубок мэра по воркауту, а можно внести свой вклад в празднование Всемирного дня подтягиваний. Изюминка программы - старт тура Кубка чемпионата мира по футболу. Его дал Владимир Путин.

Шесть килограммов чистого золота! Уникальный трофей на арену "Лужников" выносят чемпионы мира бразилец Бебета и француз Трезеге. По правилам прикасаться к нему могут лишь победители турнира и главы государств. Но сегодня сделали исключение. Десятки мальчишек из спортивных школ дотронулись до кубка, пока его держал президент во время фотографирования, передает "ТВ Центр".

Впрочем, увидеть кубок и сфотографировать его сможет каждый третий россиянин. Сегодня начинается традиционное путешествие трофея перед чемпионатом мира.

"Сегодня кубок ЧМ по футболу 2018 года отправляется в путешествие по нашей стране, в путешествие по России. Это путешествие продлится 123 дня. Будет пройден путь в 26 тысяч километров. Это станет самым долгим туром главного футбольного трофея в истории. И, надеемся, самым увлекательным, ведь равных нашей стране нет и по ее масштабам, и по многообразию природы, культур, традиций. Символично, что тур, предваряющий грандиозный праздник футбола, стартует с легендарной арены "Лужники", - сказал президент Владимир Путин.

Главный российский спортивный объект к этому чемпионату полностью обновился. Остался только исторический фасад. Сергей Собянин лично провел экскурсию по стадиону для президента и главы ФИФА.

"Мы нарастили козырек, и теперь он закрывает все зрительские места, чего раньше не было. Мы увеличили количество выходов и входов, и теперь стадион можно покинуть 80 тысячам зрителей за семь минут - это мировой рекорд. Созданы порядка 11 полей игровых. Несколько из них будут задействованы на чемпионат мира", - сообщил мэр Москвы.

Именно в "Лужниках" пройдет церемония открытия, и будет сыгран финальный матч. За ходом реконструкции главной арены мундиаля пристально следили в ФИФА. Там остались довольны результатом.

"Мне было приятно услышать ваши слова о ходе подготовки. Этот процесс идет превосходно. Результаты не только на тех стадионах, что уже закончены, но и на других отличные. Стадион "Лужники" тому пример. Здесь потрясающая энергетика. Мы очень довольны", - заверил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Прочувствовать энергетику новой арены уже сегодня смогли футболисты детских спортивных школ. По сути они первые, кто действительно проверил газон на прочность.

Проверить новое поле реконструированных "Лужников" вышли 1500 детей. Для воспитанников спортивных школ провели футбольный турнир и пригласили известных футболистов, чтобы они показали мастер-класс.

Бывшие и нынешние игроки сборной России играли вместе с детьми. Многие из них выступали здесь ещё до реконструкции. Другие уже вовсю мечтают выйти на это поле во время мундиаля.

Те, кто присутствовал на Кубке конфедераций, не скрывали восторга от российского гостеприимства, уровня подготовки к турниру. Через полгода возможность познакомиться с Россией поближе будет у болельщиков по всему миру.

Никита Васильев, Владислав Подымский и Дина Самогона, "ТВ Центр".

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