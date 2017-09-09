Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

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В День города мэр Москвы Сергей Собянин отдал дань памяти воинам, погибшим при защите столицы. Мэр возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а также к обелиску городам Воинской славы и 12 памятным знакам городам-героям.

В День города Сергей Собянин отдал дань памяти воинам, павшим в боях за Москву. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мэр возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены, а также к обелиску городам воинской славы и 12 памятным знакам городам-героям в Александровском саду. Вместе с мэром в церемонии приняли участие ветераны, депутаты Мосгордумы и члены городского правительства.

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