Российский дипломат счел фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
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Российский дипломат назвал "политически ангажированной фальшивкой" доклад комиссии ООН по Сирии. В документе утверждается, что сирийские и российские силы наносили удары по больницам и медперсоналу, а сирийские войска применяли химоружие. Алексей Бородавкин заметил, что "торговать русофобской ложью стало модным в некоторых политических и дипломатических кругах".
Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин раскритиковал положения доклада Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии, касающиеся операции российских ВКС и сирийских вооруженных сил, передает ТАСС.
Российский дипломат назвал документ "сфабрикованной политически ангажированной фальшивкой". "Думаю, что на эти обвинения нам нет смысла обращать внимание", - сказал он, заметив, что "торговать русофобской ложью стало модным в некоторых политических и дипломатических кругах".
"Но ситуация постепенно меняется. Даже там, где такие измышления еще остаются востребованными, политическая цена на них стремительно падает", - заключил глава российской димпмиссии.
В докладе комиссии ООН утверждается, что сирийские и российские силы наносили удары по больницам и медперсоналу, а сирийские войска применяли химоружие.
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