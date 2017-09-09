Сергей Собянин прогулялся по Тверской в День города

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В Москве в субботу развернулись масштабные гуляния по случаю Дня города. Столица отмечает 870-летний юбилей. Одной из главных праздничных площадок стала Тверская улица. Можно рассматривать арт-объекты, танцевать, слушать певцов и музыкантов, рисовать, покорять скалодромы. Или лично пообщаться с московским мэром.

В Москве в субботу развернулись масштабные гуляния по случаю Дня города. Столица отмечает 870-летний юбилей.

Одной из главных и самых масштабных праздничных площадок стала Тверская улица, передает "ТВ Центр". На ней сразу шесть тематических зон: "Москва созидает", "Москва строит", "Москва покоряет", "Москва открывает", "Москва изобретает", "Москва ставит рекорды". Огромному количеству москвичей и туристов, которые здесь с самого утра, совершенно некогда скучать.

Буквально на каждом квадратном метре что-то происходит. Можно рассматривать гигантские арт-объекты и инсталляции, танцевать, слушать певцов и музыкантов, рисовать, покорять скалодромы. Или даже лично пообщаться с московским мэром, который сегодня тоже с удовольствием прогулялся по праздничной Тверской.

Те, кто неравнодушен к спорту, устремляются на Манежную площадь и площадь Революции. В самом сердце столицы, в нескольких метрах от Кремля - сразу два огромных бассейна. Настоящие океанические волны - раздолье для любителей вейкбординга. А по соседству можно поиграть в футбол, волейбол, заняться паркуром или боксом.

Главная детская площадка - ВДНХ. Тема - архитектура. Рядом с павильоном "Культура" возник интерактивный музей - там и египетские пирамиды, и готические соборы, и китайские пагоды.

На Триумфальной площади сегодня весь день читают стихи. И это неслучайно. Ведь Москва - родина Пушкина, Лермонтова, Ахмадулиной, Высоцкого, многих других великих поэтов и писателей.

"Сад Эрмитаж" превратился в масштабную театральную сцену. Там сейчас в самом разгаре 12-часовой театральный марафон. Лучшие московские театры показывают свои самые нашумевшие постановки.

А самые популярные оперные партии сегодня звучат в парке Сокольники. Причем поют здесь не только известные европейские исполнители, но даже статуи в белоснежных одеждах!

А на Цветном бульваре сотни людей стали участниками благотворительного забега. Здесь проходит фестиваль "Добрая Москва". Фонды и общественные организации собрались вместе, чтобы привлечь внимание к важным проблемам и объяснить, что помочь всегда может каждый.

Буквально сегодня в Москве стартовала благотворительная акция "День рождения Чебурашки". Это прекрасная возможность для воспитанников детских домов со всей России познакомиться с сотней самых разных профессий, чтобы потом было легче сделать выбор.

Специальные праздничные программы к Дню города подготовили и московские парки. "Музеон" превратился в модную лабораторию под открытым небом - свои новые коллекции там представляют известные отечественные художники в рамках программы "Москва дизайнерская". Открыл гуляния - красочный парад уличных артистов.

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