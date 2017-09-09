Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания о завершении карьеры

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Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Юлия Липницкая сообщила Федерации фигурного катания на коньках России о завершении карьеры. Об этом информирует пресс-служба организации. Кроме этого, она рассказала ФФККР о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны.

Фигуристка Юлия Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России о завершении карьеры, передает ТАСС.

Пресс-служба спортивной организации сообщила, что олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире рассказала ФФККР о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны.

Мать спортсменки 28 августа сообщила о завершении карьеры Липницкой. Комментируя принятое решение, она заметила, что ее 19-летняя дочь с января по апрель нынешнего года проходила курс лечения от анорексии в одной из европейских клиник и по возвращении на родину рассказала федерации о решении закончить карьеру.

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