В Свердловской области самосвал придавил два автомобиля. Восемь человек погибли
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Восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Свердловской области. В МВД сообщили, что у самосвала отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два автомобиля.
Жертвами аварии в Свердловской области стали восемь человек. Как сообщили ТАСС в управлении МВД по области, смертельное ДТП произошло на 24-м километре Полевского тракта.
По предварительным данным, у самосвала отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два автомобиля УАЗ. В результате погибли восемь человек, еще трое пострадали.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели.
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