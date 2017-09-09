В Свердловской области самосвал придавил два автомобиля. Восемь человек погибли

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Восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Свердловской области. В МВД сообщили, что у самосвала отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два автомобиля.

Жертвами аварии в Свердловской области стали восемь человек. Как сообщили ТАСС в управлении МВД по области, смертельное ДТП произошло на 24-м километре Полевского тракта.

По предварительным данным, у самосвала отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два автомобиля УАЗ. В результате погибли восемь человек, еще трое пострадали.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели.

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