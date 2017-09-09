Собянин уволил главу и замглавы управы в Ново-Переделкино

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Мэр Москвы Сергей Собянин уволил в Ново-Переделкино главу и замглавы управы. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте". В понедельник мэрия передаст документы в прокуратуру. Заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе, добавил Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Ново-Переделкино Юрия Носенко и одного из его заместителей в связи с подозрениями в их причастности к фальсификациям на выборах. Соответствующую запись мэр сделал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится. За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы. Документы в понедельник передадим в прокуратуру. Заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе", - написал Собянин.