В Лондоне тысячи противников Brexit вышли на демонcтрацию

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В центре Лондона на демонстрацию собрались не менее 50 тысяч противников Brexit. Главный лозунг гласит: "Объединяйтесь, передумывайте и отказывайтесь от Brexit".

Тысячи противников выхода Великобритании из состава ЕС в субботу вышли на акцию протеста в Лондоне, передает Associated Press.

Участники мероприятия – "Народного марша за Европу" - прошли по Трафальгарской площади и собрались вблизи резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на Даунинг-стрит, чтобы выразить недовольство. Затем участники протестов намерены собраться на Площади Парламента.

Демонстранты несли транспаранты с надписями "Выйти из Brexit" и "Лучшее соглашение (с ЕС – TVC.RU) у нас уже есть", а также флаги Евросоюза. Главный лозунг гласит: "Объединяйтесь, передумывайте и отказывайтесь от Brexit". По данным Press Association, на акцию протеста вышли около 50 тысяч человек.

Демонстрация приурочена к голосованию, которое должно пройти в палате общин в этот понедельник. Оно будет касаться законопроекта, отменяющего действие законодательства ЕС на территории Великобритании.

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