Сирийские войска сняли блокаду с аэродрома Дейр-эз-Зора
Теги: сирия Сирийский конфликт терроризм
Армия Сирии и ее союзники вынудили террористов снять осаду военного аэродрома, расположенного вблизи города Дейр-зз-Зор. Кроме того, военные ликвидировали кольцо окружения вокруг кварталов Харабеш и Ат-Тахтух.
Обновление: сирийские войска прорвали окружение террористов на аэродроме у Дейр эз-Зора после удара ВКС России - заявление Минобороны России
Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре, которая была окружена террористами, передает РИА Новости. При огневой поддержке авиации и артиллерии армии удалось захватить ряд высот.
По данным агентства САНА, "защитники аэродрома встретились с наступающими армейскими подразделениями". Также военные ликвидировали кольцо окружения вокруг кварталов Харабеш и Ат-Тахтух.
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