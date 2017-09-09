Открыта линия экстренной связи для россиян в США из-за урагана "Ирма"

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Консульский отдел посольства России в Вашингтоне открыл линию экстренной связи для россиян, которые находятся в американских штатах и которых может затронуть "Ирма". Самый мощный ураган в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, как ожидается, придет на побережье США на выходных.

Консульский отдел посольства России в Вашингтоне открыл линию экстренной связи в связи с ураганом "Ирма" для россиян, находящихся американских штатах.

Линия работает для граждан России, находящихся в штатах Флорида, Джорджия, на территории Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островах. Ее номер - (202) 365 21 24, говорится в сообщении дипведомства.

Ранее сообщалось, что около 6,3 миллиона человек, проживающих в штате Флорида, подлежат эвакуации из-за урагана "Ирма" - самого мощного урагана в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Как ожидается, он придет на побережье США на выходных.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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