Украина приготовила "немало неожиданностей" для России к Генассамблее ООН
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Киев готовит ряд претензий к России, которые будут озвучены на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил постпред Украины в организации Владимир Ельченко. "Открывать все карты" заранее Киев не хочет, но предупреждает, что у Москвы на пути "будет немало неожиданностей".
Украина собирается озвучить на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая стартует на следующей неделе, ряд претензий к России. Об этом изданию "Укринформ" сообщил постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко.
"Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей", - заявил он.
В Генассамблею входят шесть основных комитетов, напомнил он. В каждой из этих областей, по его словам, "можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет".
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