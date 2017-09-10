В NASA сообщили об опасности извержения супервулкана

Теги: Наука вулкан nasa

Эксперты из NASA заявили, что на Земле существует около 20 супервулканов, извержение которых может начаться в любой момент. По их мнению, это приведет к более страшным последствиям, чем падение астероида. В частности, несколько миллионов человек может погибнуть из-за наступления "вулканической зимы".

В любой момент на Земле может начаться извержение супервкулкана, которое приведет к более страшным последствиям, чем падение астероида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Independent.

По словам экспертов, на сегодняшний день на Земле существует порядка 20 супервулканов, которые могут проснуться в любой момент. При этом они отмечают, что извержение такого вулкана приведет к "вулканической зиме", в результате которой могут погибнуть миллионы человек.

Сейчас самым опасным из всех супервулканов называют Йеллоустонский вулкан. Он находится в американском штате Вайоминг. Кальдера Йеллостоунского вулкана имеет размеры 55 километров на 72.

В связи с этим специалисты NASA занимаются разработкой плана по предотвращению извержения вулкана. В частности, они рассматривают вариант с увеличением объема воды для его "охлаждения".

Читайте также:

Настал Конец света: предсказания Святой Матроны Московской