Киев отметил "более спокойный" подход нового постпреда России при ООН

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что у его российского коллеги Василия Небензи нет "негативных эмоций" при подходе к украинскому вопросу. По его словам, дальнейшие переговоры могут привести к "определенному изменению тактики" в позитивном ключе.

У нынешнего постпреда России при ООН Василия Небензи "спокойный подход" к украинскому вопросу "без негативных эмоций". Об этом заявил постпред Украины Владимир Ельченко в интервью "Украинформ".

"Заметно, что очень резко изменился стиль, и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет той наглости и неприкрытой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, дальнейшие переговоры могут привести к "определенному изменению тактики" в позитивном ключе.