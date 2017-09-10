Теги: Политика выборы цик

По всей России 10 сентября открылись избирательные участки. В 16 субъектах выбирают губернаторов, еще в шести пройдут формирования составов заксобраний. В большинстве регионов проходят муниципальные выборы.

В воскресенье в России проходит Единый День голосования. По всей стране открылись избирательные участки. В 16 субъектах выбирают губернаторов, еще в шести - формируются составы заксобраний. А в большинстве регионов проходят муниципальные выборы, сообщает "ТВ Центр".

По данным ЦИК, конкуренция - высокая. Только на губернаторские посты претендуют более 70 кандидатов от 13 партий. Благодаря проведённой в этом году реформе серьезно усилен контроль за работой избирательных комиссий и ужесточена уголовная ответственность за попытки фальсифицировать результаты. Для удобства и для повышения прозрачности выборов открепительные удостоверения теперь отменены. Чтобы проголосовать не по месту регистрации, достаточно было подать заявление в ближайший избирком.

Изменения коснулись и процесса подсчета голосов. На большинстве участков используются протоколы с цифровым штрих-кодом. Это снижает вероятность ошибок, и ускоряет передачу данных. По всей стране за ходом голосования следят более 20 тысяч наблюдателей. Практически все избирательные участки оборудованы камерами наблюдения. В столице 10 сентября тоже выбирают муниципальных депутатов. Проголосовать можно до восьми часов вечера по местному времени.