Москвичи получили два подарка на День города

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К 870-летию Москвы жители столицы получили два важных подарка. В самом сердце города открылся уникальный парк "Зарядье" и после реконструкции заработала арена "Лужники". Там накануне прошли первые спортивные мероприятия.

870-летие Москва отмечает с небывалым размахом. Народные гуляния охватили не только центр столицы, но и все крупные парки. Официальный старт мероприятиям был дан на Красной площади. Среди гостей праздника - президент страны, передает "ТВ Центр".

"Столица всегда была в авангарде, умеет достигать самых амбициозных целей. И москвичи сегодня как всегда на высоте. Желаю вам всего самого доброго, желаю и дальше также смело идти вперед", - отметил Владимир Путин.

Мэр Москвы подчеркнул, что именно благодаря поддержке федерального центра в столице реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты. Новый парк "Зарядье" стал главным подарком москвичам и гостям столицы в день города. Строительство велось два года. Результаты Сергей Собянин продемонстрировал Владимиру Путину.

"В центре города никогда в границах бульварного кольца никогда парка не существовало, а центр города и без того перегружен. В результате мы получили вот такое комфортное пространство. И это не просто парк. Это территория, интегрированная с историческим прошлым", - отметил Сергей Собянин.

"Как договаривались, так вы все и сделали. Так что, спасибо вам", - ответил президент России.

"Спасибо вам огромное, что вы приняли решение", - сказал мэр города.

А вот еще один грандиозный объект, который не стыдно показать президенту. И даже двум сразу. Сергей Собянин провел экскурсию по обновленному к чемпионату мира по футболу стадиону "Лужники" для Владимира Путина и президента международной федерации футбола (ФИФА). И ему действительно удалось удивить Джании Инфантино.

"Стадион полностью готов. Это прекрасная, безопасная арена, я себя здесь великолепно чувствую. Таких стадионов мало, он построен по последнему слову техники. Здесь редкая энергетика. От такой энергетики у игроков будут трястись колени", - отметил Инфантино.

Глава ФИФА принял участие в торжественной церемонии старта тура Кубка мира по футболу. И в своей речи неоднократно восторгался обновленными "Лужниками".

"Россия может гордиться. Москва может гордиться таким фантастическим стадионом. И вместе мы проведем прекрасное мероприятие через год, турнир получится замечательным. Спасибо", - отметил Инфантино.

В этом году слоган праздника: "Москва -город, где создается история". На одной из самых популярных площадок - Тверской улице - разместились тематические зоны, рассказывающие о прошлом столицы и достижения знаменитых горожан. А на Пушкинской площади можно было даже потрогать корабль "Буран" и орбитальную станцию "Салют-7".

Мэр Москвы часть Дня города провел на Тверской. От желающих сфотографироваться с ним горожан не было отбоя.

В каждом из столичных парков своя увлекательная программа . Балет, цирк, театр, спортивные состязания и даже специальный чат-бот в Телеграмме. В парке Горького ставший уже традиционным для Дня города фестиваль "Яркие люди". Зрителям представили шоу с участием акробатов, воздушных гимнастов, танцоров и оперных артистов.

В Сокольниках на главной аллее парка разместились постаменты с живыми статуями, которые пели арии. Опера - центральная тема празднования в этом месте. Еще в Сокольниках проходит фестиваль общественных организаций "Душевная Москва". Гости могли ближе познакомиться с работой неккомерческих организаций города, а на выставке бездомных животных подобрать себе четвероногого друга и узнать, как помочь собакам и кошкам, у которых нет хозяев.

А в Коломенском международный этнический фестиваль. Для его гостей - это уникальная возможность за один вечер увидеть абсолютно непохожих друг на друга артистов в колоритных национальных костюмах.

В День города Александринский театр впервые показал спектакль "Маскарад" на исторической сцене Большого. Театральное путешествие из Петербурга в Москву - уникальный проект Александринки.

По традиции День города завершился грандиозными концертами, И праздничным салютом.

Лилия Акиньшина, Валентин Мурзин, "ТВ Центр".