Ураган "Ирма" вызвал многометровые волны на Кубе

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Ураган "Ирма" прошел в ночь на 10 сентября неподалеку от столицы Кубы Гаваны. На город обрушился ветер со скоростью 60 километров в час с порывами до 121 километра в час. Высота волн достигала шести-девяти метров. Сейчас ураган приближается к американской Флориде.

В ночь на 10 сентября ураган "Ирма" прошел неподалеку от Гаваны. На столицу Кубы обрушился ветер со скоростью 60 километров в час с порывами до 121 километра в час, сопровождаемый ливневыми дождями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Radio Rebelde.

Высота волн в некоторых местах достигала шести-девяти метров. На гаванской набережной Малекон закрыто движение транспорта.

Как отметили в метеорологической станции "Касабланка" в Гаване, в полночь по гаванскому времени (в 07:00 по московскому) центр урагана находился в точке 23,5 градуса северной широты и 81,1 градус западной долготы в 35 километрах северо-северо-восточнее населенного пункта Пунта-Икакос в провинции Матансас, а также в 135 километрах к востоку от Гаваны.

"Ирма" движется со скоростью девять километров в час на запад-северо-запад. Порывы ветра в центре урагана достигают 195 километров в час.

Он уже приближается к американской Флориде. Его предвестники - штормовой ветер и ливневые дожди уже обрушились на побережье США.

А у берегов Мексики произошло новое землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки зафиксированы утром. А число жертв пятничного землетрясения увеличилось до 65 человек.