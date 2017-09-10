Саакавшили встретился с Тимошенко перед возвращением на Украину

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На Украине ждут Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области лишён украинского гражданства, однако объявил, что 10 сентября вернётся в страну. К пункту пропуска на границе с Польшей уже прибыли сотни его сторонников и силы полиции.

Перед объявленным возвращением на Украину Михаил Саакашвили проводит встречи с украинскими политиками за пределами этой страны. Так, издание "Украинская правда" сообщило, что накануне, 9 сентября, экс-президент Грузии встретился с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Это произошло в городе Жешув в Польше. Встреча прошла в отеле "Метрополитен". На ней обсуждались возможные перспективы пересечения Саакашвили границы с Украиной.

После встречи стороны остались в отеле.