Пограничники КНДР отпустили задержанную российскую яхту "Надежда"

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Пограничники КНДР отпустили яхту "Надежда", которая ранее была ими задержана. Причины задержания не сообщаются. Это произошло, когда судно направлялось на международную регату.

Северокорейские пограничники отпустили российскую яхту "Надежда". Об этом сообщает "Интерфакс".

Сейчас судно продолжает движение по маршруту. О причинах задержания российского судна не сообщаются.

Ранее в представительство МИД России во Владивостоке поступило сообщение о том, что яхта "Надежда" была задержана северокорейскими пограничниками. К выяснению обстоятельств подключилось российское Генконсульство в Чондине.

В морском спасательно-координационном центре Владивостока отметили, что яхта не подавала сигнал бедствия.