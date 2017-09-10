В Москве продолжаются торжества в честь Дня города

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В воскресенье Москва продолжает отмечать День города. Столице исполнилось 870 лет. 10 сентября жителей и гостей города ждут спортивные турниры, музыкальные представления, творческие мастер-классы, выставки и экскурсии.

В этом году столица отмечает свой юбилей - 870-летие. Как и в субботу, в первый день народных гуляний, жителей и гостей города ждёт много интересного: спортивные турниры, музыкальные представления, творческие мастер-классы, выставки и экскурсии. Всего около трёх сотен развлекательных площадок, сообщает "ТВ Центр".

По традиции главные торжества проходят в центре Москвы. На Тверской - танцы и опера. Улица разбита на тематические зоны. Здесь можно увидеть столичные высотки в миниатюре и макеты космических кораблей. Арбат, а также Гоголевский, Никитский и Чистопрудный бульвары превратились в большую фото-экспозицию под открытым небом, где рассказывают об истории города и знакомят с творчеством знаменитых москвичей. Атмосфера искусства в саду Эрмитаж и в парке Красная Пресня. Специально к празднику особые программы подготовили лучшие театры Москвы. А в Музеоне и Парке Горького зрителей ждут яркие акробатические представления с участием артистов со всего мира.