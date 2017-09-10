Минобороны сообщило о крупнейшей победе над ИГ

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Крупнейшая победа в Сирии за последние три года! Так в российском Минобороны назвали прорыв блокады Дейр-эз-Зора. Правительственные войска при поддержке наших ВКС продолжают наступление на позиции боевиков, запрещённого во многих странах "Исламского государства". После серии ударов радикалы начали беспорядочное отступление.

Позиции боевиков видны и с левой, и с правой стороны. Конвой идет по пустынной дороге. Тишину разрывают взрывы снарядов, передает "ТВ Центр".

Две мины легли в нескольких сотнях метров от колонны. Ситуация накаляется. Удается вычислить позиции минометчиков. С воздуха конвой прикрывает российская авиация.

Штурмовики Су-25 заходят на цель. Ракеты поражают укрепления боевиков. В небо поднимаются клубы дыма. Колонна продолжает движение.

Дорогу жизни в Дейр-эз-зор пробили бойцы сирийского генерала Сухела. С воздуха наступление поддерживали Российские ВКС. С моря по позициям ИГ удар нанесли ракетами "Калибр". 1200 террористов были уничтожены. Они держали город в кольце, и ни на час не прекращали обстрелы мирных кварталов. Поэтому российских военных и гуманитарную колонну въезжающую в город встречают как героев.

Дейр-Эз-Зор находился в осаде 3,5 года. Тут катастрофически не хватает продовольствия. Чтобы было понятно, обычный рацион местного жителя: лепешка, масло и бобы. В местном магазине такая банка стоит в 100 раз дороже, чем остальной Сирии - шесть тысяч лир.

Две трети города под контролем террористов. Только этот анклав, куда удалось пробить дорогу, держит оборону. Российские военные смогли впервые за время осады доставить сюда гуманитарную помощь по земле.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков "ТВ Центр", Сирия.