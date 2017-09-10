В Москве презентовали новую книгу о Путине

Теги: Политика путин книги

Презентация новой книги о президенте России Владимире Путине прошла в Москве. Ее автор журналист Андрей Колесников много лет пишет о работе главы государства.

В Москве прошла презентация новой книги о Владимире Путине. Её автор - известный журналист Андрей Колесников, передает "ТВ Центр".

"Это довольно сложным образом организованная книга, там очень много глав, описывающих взаимоотношения Владимир Путина с разными категориями людей, с разными слоями населения - со спортсменами, с политиками, с артистами, с фотографами, с рыбаками, со всеми", - рассказал Колесников.

Журналист уже много лет пишет о работе президента - о его поездках и встречах. В книгу "Путин. Прораб на галерах" вошли лучшие заметки и репортажи, опубликованные журналистом за последние шесть лет. Издание было представлено на Московской Международной книжной выставке-ярмарке, а на прилавках магазинов оно появится 14 сентября.