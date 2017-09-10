МЦК исполнился один год

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Московскому центральному кольцу исполнился один год. В "Лужниках" по этому поводу проходят конкурсы и даже свадебная церемония. Всего за минувший год по МЦК проехали 97 миллионов человек.

Свой первый день рождения в воскресенье отмечает Московское центральное кольцо. Поздравления поступают даже от космонавтов с МКС. Робот-андроид Метроша, конкурсы и даже свадебная церемония. Вот яркая программа в "Лужниках". На прямую связь со студией вышел корреспондент "ТВ Центра" Борис Иванин.

"Станция "Лужники" Московского центрального кольца – и так одна из самых востребованных пассажирами, но сегодня здесь ждут еще больше посетителей, чем обычно. Вот вход в вестибюль, а рядом с концертной площадкой так отмечают первый год работы МЦК. А всех, кто приезжает сюда на поездах или, наоборот, приходит, чтобы отправиться в путь – встречают не только контролеры, но и вот такой робот Метроша, который с радостью приветствует и зрителей нашего канала", - рассказал Борис Иванин.

"Поезда действительно, ходят каждые пять-десять минут. А поездки по столице благодаря новой кольцевой ветке стали в среднем на 20 минут короче, это подсчитали в столичном метро. Само метро при этом удалось разгрузить – пока ненамного, в среднем, на 15-20%, но свободнее стало на кольцевой линии под землей, и, например, на красной ветке метро, здесь, в "Лужниках" можно на нее пересесть. Сама пересадка в течение 90 минут бесплатна. Достаточно всего лишь карты "Тройка". Кстати, к празднику выпустили специальные, белого цвета - с надписью МЦК. И за ними - как и за памятными брелками - с утра выстроилась очередь", - добавил корреспондент "ТВ Центра".

МЦК стало популярно у москвичей и у гостей столицы.

"Буквально за несколько дней до годовщины запуска Московского центрального кольца побит рекорд. За сутки перевезли 385 тысяч человек. А всего за минувший год по МЦК проехали 97 миллионов человек – и это тоже опередило планы, которые заявляли в прошлом сентябре. Новое кольцо связало отдаленные районы столицы - север и юг, запад и восток. Город стал ближе. Год назад это был один из лозунгов, под которым запускали МЦК, и теперь можно сказать, что он себя полностью оправдал", - рассказал Борис Иванин.