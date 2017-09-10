Порядка 6,5 млн человек отметили День города в столице 9 сентября

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Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сообщил, что праздничные мероприятия по случаю Дня города в столице посетили около 6,5 миллиона человек. Сами мероприятия прошли в Москве без происшествий.

Около 6,5 миллиона человек посетили первый день празднования юбилея Москвы. Об этом заявил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

По его словам, к мероприятиям ближе к концу праздника присоединились более 400 тысяч человек.

Черников также проинформировал, что метро и МЦК работают в круглосуточном режиме, чтобы горожане могли добраться домой с праздничных площадок. Кроме того, он отметил, что оперативный штаб в городе также продолжает работать.

Сами праздничные мероприятия прошли в Москве без происшествий. Безопасность горожан обеспечивают сотрудники ГУВД, Росгвардии и МЧС.

Глава ведомства выразил уверенность в том, что все мероприятия в городе пройдут без происшествий и в воскресенье, они будут находиться под контролем правоохранителей.