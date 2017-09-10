Стадион "Лужники" после реконструкции принял первых гостей

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На стадионе "Лужники" прошло первое спортивное мероприятие после завершения реконструкции к чемпионату мира 2018 года. Это был мастер-класс бывших футболистов сборной России Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова для воспитанников столичных спортшкол. Ранее обновленный Олимпийский комплекс осмотрели президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В субботу в Москве на стадионе "Лужники" состоялись первые спортивные мероприятия после завершения реконструкции к чемпионату мира 2018 года.

Это был мастер-класс бывших футболистов сборной России Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова для воспитанников столичных спортшкол. В соревнованиях, приуроченных к празднованию Дня города Москвы, приняли участие 1500 детей из спортивных школ столицы, а также победители региональных турниров "Кожаный мяч" из городов, через которые пройдет тур кубка мира.

Реконструкция арены для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года началась в 2013 году. В результате обновления были убраны беговые дорожки и полностью изменена геометрия трибун. "Лужники" примут семь игр мундиаля, в том числе матч открытия и финал.

Арена была построена в 1956 году. Ее вместимость при реконструкции по требованию ФИФА была увеличена до 81 тысячи зрителей. Во время летних Олимпийских игр в 1980 году "Лужники" стали главным местом их проведения. Именно отсюда улетал знаменитый олимпийский мишка.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели обновленный Олимпийский комплекс "Лужники".

"По вашему поручению строительство стадиона "Лужники" закончено, началась его эксплуатация. Наши коллеги из ФИФА внимательно смотрели за полем во время реконструкции, мне кажется, они довольны", - сказал Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что было принято решение поместить новый стадион в старую оболочку, чтобы сохранить "историческое значение олимпийского символа спортивного движения России". Также Сергей Собянин подчеркнул, что по совокупности параметров стадион считается одним из лучших в мире - по безопасности, качеству поля, зрительскому комфорту.

По словам мэра, при реконструкции нарастили козырек, теперь он закрывает все зрительские места, был предусмотрен двойной периметр безопасности, центр управления интеллектуальной инфраструктуры и инфраструктурой безопасности, 160 гектаров территории "Лужников" были превращены в первоклассный парк.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поблагодарил главу Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино за участие в работе их специалистов.

Ранее стало известно, что на территории "Лужников" строится ряд крупнейших спортивных объектов. Среди них центр водных видов спорта с 50-метровым бассейном и несколькими 25-метровыми бассейнами, аквапарком для детей. Кроме того, строится один из крупнейших в мире центров художественной гимнастики, ледовая арена, в ближайшее время начнется строительство теннисного центра - одного из самых крупных в мире по объему площадей.