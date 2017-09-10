"Роснефть" уличила гендиректора своей "дочки" в коррупции

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Сотрудники Службы безопасности "Роснефти" пресекли попытку гендиректора дочерней компании "РН-Сахалинморнефтегаз" Андрея Бардина совершить действия коррупционного характера. Сейчас его задержали правоохранительные органы.

Генеральный директор дочернего общества "Роснефти" "РН-Сахалинморнефтегаз" Андрей Бардин задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как отметили в "Роснефти" он был пойман на попытке совершения действий коррупционного характера, сообщает "Интерфакс".

"Служба безопасности НК "Роснефть" принимает все необходимые меры для предупреждения противоправных действий на предприятиях в дочерних обществах компании и уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами", - говорится в заявлении.

"РН-Сахалинморнефтегаз" ведет свою деятельность на острове Сахалин. Компания выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина.