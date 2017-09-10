День города в Москве завершится концертом на Аллее космонавтов

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Праздничный концерт пройдет вечером 10 сентября на Аллее космонавтов в Москве в честь Дня города. В частности, перед зрителями выступит Леонид Агутин.

В воскресенье вечером в День города на Аллее космонавтов пройдет праздничный концерт. Будет Леонид Агутин. В Парке Горького все виды искусств продолжит объединять фестиваль "Яркие люди" - и это действительно стоит увидеть, сообщает "ТВ Центр".

В Екатерининском парке выступят артисты Нового драматического театра и центра Славы Полунина. В Саду "Эрмитаж" будут читать Бродского, а в Таганском парке ждут любителей капоэйры и брейк-данса.

В Измайлове - дискотека, в Кузьминках - киномарафон. Программа очень разнообразная. Её полная версия доступна на сайте столичной мэрии.