В "Лужниках" празднуют первый день рождения МЦК

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Не только Юбилей Москвы отмечают в столице. Есть ещё одна дата - пусть не такая впечатляющая, но от того не менее важная. Ровно год прошёл с тех пор, как заработало Московское Центральное кольцо. Ежедневно магистралью пользуются более 350 тысяч человек, и это даже больше, чем планировали проектировщики год назад. Первый "день рождения МЦК" сегодня отмечают в "Лужниках".