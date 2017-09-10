Москвичи пришли в восторг от празднования Дня города

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Праздник на улицах столицы продолжается! Он начался ещё 9 сентября, ровно в полдень - с боя Кремлевских курантов, торжественного открытия на Красной площади. И всю субботу до позднего вечера столица гуляла, бурлила, танцевала и даже била рекорды. В воскресенье программа не менее насыщенная. В городе работают три сотни площадок и развлечения предлагают на любой вкус: театр и кино, мастер-классы и лекции, выставки и экскурсии.