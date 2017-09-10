Москвичи пришли в восторг от празднования Дня города
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Праздник на улицах столицы продолжается! Он начался ещё 9 сентября, ровно в полдень - с боя Кремлевских курантов, торжественного открытия на Красной площади. И всю субботу до позднего вечера столица гуляла, бурлила, танцевала и даже била рекорды. В воскресенье программа не менее насыщенная. В городе работают три сотни площадок и развлечения предлагают на любой вкус: театр и кино, мастер-классы и лекции, выставки и экскурсии.
Москва продолжает принимать поздравления. Громче всего они звучат на Тверской. Улицу поделили на несколько тематических участков. От Камергерского переулка до Охотного ряда растянулась площадка где, судя по названию, Москва ставит рекорды.
На прямое включение с улиц Москвы выходила корреспондент "ТВ Центра" Анна Пешехонова.