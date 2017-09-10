В Москве семья отметила "благодатную" свадьбу

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Этот юбилей потрясает и заставляет задуматься. Только представьте: Москве 870 - солидный возраст для столицы - и все последние 70 лет из этого срока они - неразлучны! Людская молва даже не смогла определиться с названием такой свадьбы. Где-то её называют платиновой, а у нас - как правило - "благодатной".

Утро обычно начинается с "вальса цветов". Сад роскошный - 21 сорт флоксов, нежные розы - над каждой колдуют вместе. Они вообще любую мелодию в жизни всегда разыгрывают вот так - в четыре руки. Отлично понимая и чувствуя друг друга. Весь день - непрерывно в движении - собирают урожай, готовят теплицу к новому сезону. Перерыв на обед - дело святое! И сладкое на десерт, сообщает "ТВ Центр".

Диагноз - давно известен. Любовь. У них глаза светятся, когда вспоминают о том, как впервые встретились. Уверены - это что-то из заоблачного, из неслучайных случайностей. В 1944-м после тяжелого ранения Николаю Новикову уже не разрешили вернуться на фронт, отправили в Великий Устюг преподавать в военном училище. Месяц дали на то, чтобы отдохнул. На велосипеде он знакомился с городом. И когда в один из дней трижды в самых разных местах встретил одну и ту же девушку, решил - судьба.

"И она рядом в дом заходит, ушла туда. Я своему приятелю и говорю - ты видишь эту девочку, я говорю: это будет моя жена! Он говорит: а как её звать? А я еще не знаю! Он говорит: ну ты даёшь! Придумал! Минут через 10 она выходит оттуда, и я с ней уже не выдержал, познакомился. И на вечер назначил свидание", - рассказал генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны Николай Новиков.

Кира Прокопьевна признается - кавалера оценила сразу. Оказался горячий парень, из фронтовых. Как только началась война - пришел в военкомат. Поскольку еще не было 18 - отправили учиться в военно-морское училище. Потом - воевать под Ленинград.

Два года землянки и окопы. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, трижды был ранен. А когда встретились с Кирой, мечтал не преподавать, а вернуться на фронт.

"Куда бежать на фронт? Во-первых, 47 килограммов, во-вторых, такой ширины и такой длины шов по всей спине от позвоночника до сюда! И ребра торчат. А ему на фронт бежать", - рассказал супруга Кира Новикова.

Его потом отправили служить на Север, а она переехала в Москву, училась в медицинском институте, жила у его родителей. Только в 1947 официально расписались.

Сейчас большую часть времени живут не в Москве, а на даче. И их маленький гостеприимный дом в поселке знают все. У них здесь много добровольных помощников. Но они и сами в беде никого не оставят.

Их все, конечно, спрашивают: идеальная пара, 70 вместе. В чем секрет? Они смотрят друг на друга. Старательно ищут ответ.

"Существует, любовь существует. Мы любим друг друга также, как молодые. Также любим целоваться, также любим обниматься. На коленочках посидеть", - сказала Кира Новикова.

"Приходит каждый вечер ко мне. И садится на коленки. Я говорю - ну что ты, посиди, моя маленькая!", - рассказал Николай Новиков.

Вот так, не в кино и не в романе. А в самой что ни на есть реальности. И нет сомнений. И можно только удивляться, завидовать, исследовать этот феномен любви. И только мечтать. О подобном.

Юлия Богоманшина, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр".