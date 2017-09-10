Собянин открыл эстакаду на Варшавском шоссе

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске автомобильного движения на новой эстакаде прямого хода на Варшавском шоссе. По его словам, Южная рокада станет важнейшей дорожной стройкой ближайших лет.

В Москве открылась новая эстакада прямого хода на Варшавском шоссе. Она соединяет Балаклавский и Пролетарский проспекты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, принимая участие в запуске автомобильного движения на эстакаде.

По словам главы города, Южная рокада станет важнейшей дорожной стройкой ближайших лет.

"На западе и юге Москвы реализуется крупный проект строительства Южной рокады, которая пройдет от Рублевки до Капотни. Первая половина этого проекта реализована: реконструированы Рублевка, Аминьевское и Обручевское шоссе, Балаклавский проспект. И Южная рокада пришла на Варшавку. Построена эстакада прямого хода. Таким образом можно с Балаклавского проспекта будет более комфортно заезжать на Варшавку с одной стороны, с другой стороны. Варшавка, конечно, в этом месте будет идти лучше. Так что, я надеюсь, что автолюбители в понедельник на этом участке будут ехать с большей скоростью и большим удовольствием", - отметил Сергей Собянин.

В материалах пресс-службы мэрии Москвы отмечается, что эстакада прямого хода длиной 845 метров с тремя полосами движения в каждую сторону была построена в период с сентября 2015 года по сентябрь 2017 года. Она обеспечит бессветофорное транзитное движение по Варшавскому шоссе. Съезды на Балаклавский проспект и строящийся участок Южной рокады будут организованы по дублерам и в подэстакадном пространстве.

Строительство эстакады проводилось в рамках сооружения второго участка Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспектов. Строительная готовность на этом участке в настоящее время составляет 75%. Окончание работ запланировано на III квартал 2018 года.