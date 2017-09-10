Собянин: основные работы по программе "Моя улица" завершены

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Основные работы по благоустройству Садового кольца завершены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Также он открыл площадь "Красные Ворота" после завершения работ по благоустройству. Кроме того, мэр поздравил жителей города с 425-летием Садового кольца.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с 425-летием Садового кольца и открыл после завершения работ по благоустройству площадь "Красные Ворота". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня новый день рождения Садового кольца. Спасибо вам за терпение! Основные объемы работ закончились, осталось по мелочи", - отметил глава города, обращаясь к собравшимся москвичам.

Также Сергей Собянин сообщил, что все основные работы по благоустройству Садового кольца завершены.

"Когда мы два года назад начинали реконструкцию Садового кольца, задача была непростая. Надо было, с одной стороны, сохранить магистраль для автомобилистов, от этого никуда не деться, с другой - восстановить архитектурный облик Садового кольца, сделать для жителей здесь комфортное и безопасное общественное пространство. Реконструкция завершилась. Я надеюсь, у нас все получилось", - заявил мэр во время общения с жителями.

По его словам, в скором времени на Садовом кольце высадят деревья. "В ноябре-декабре этого года и весной следующего года на Садовом кольце высадим 2,3 тысячи деревьев, десятки тысяч кустарников, и Садовое кольцо будет Садовым не только по названию, но и по содержанию", - подчеркнул Собянин.

Благоустройство Садового кольца в рамках программы "Моя улица" было начато в 2016 году. Проект благоустройства поддержали 86% граждан, которые приняли участие в голосовании на портале "Активный гражданин".

Основной идеей проекта благоустройства Садового кольца является создание качественного общественного пространства, где пешеходам будет комфортно не только идти по своим делам, но и гулять, отдыхать, общаться.

Для этих целей было принято решение унифицировать ширину проезжей части и количество полос движения машин (по пять в каждом направлении). Одним из ключевых элементов благоустройства Садового кольца является возрождение зеленых аллей вдоль всей магистрали.