Неизвестные застрелили четырех человек на вокзале по Франции

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Двое неизвестных застрелили женщину с детьми на железнодорожной станции в департаменте Уаз. Также жертвой оказался друг погибшей. После атаки один из злоумышленников покончил с собой. Другой успел скрыться.

Четыре человека погибли в ходе стрельбы на севере Франции. Среди них двое детей, передает РИА Новости.

Трагедия произошла на железнодорожной станции в департаменте Уаз. Погибшими оказались местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. Еще одной жертвой стал друг семьи.

Нападавших было двое. Один покончил с собой сразу после атаки, а второй сбежал. Сейчас он объявлен в розыск.

Полиция оцепила место происшествия. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.