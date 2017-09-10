Пушков прокомментировал слова Меркель о ситуациях с Крымом и ГДР

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ситуации с воссоединением Крыма с Россией, а также история с объединением Германии – якобы похожи. В ответ российский сенатор Алексей Пушков отметил, что сравнить с объединением Германии можно скорее "воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения".

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг критике канцлера Германии Ангелу Меркель. Она ранее сравнила присоединение Крыма к России с разделением Германии.

"К сведению Меркель: если что и сравнивать с объединением Германии, так это воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения", - отметил сенатор в своем Twitter.

Чем заниматься ложными сравнениями, Меркель бы вспомнить о роли России в объединении Германии.Не Киеву немецкий народ обязан своим единством — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 сентября 2017 г.

Кроме того, он подчеркнул, что немецкому канцлеру следовало бы не заниматься ложными сравнениями, а вспомнить о роли Москвы в падении Берлинской стены.

Так Пушков отреагировал на слова Меркель, заявившей в интервью газете Frankfurter Allgemeine о том, что ситуации с воссоединением Крыма с Россией и разделением Германии на ГДР и ФРГ – якобы похожи, передает РИА Новости.