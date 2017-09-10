Саакашвили решил поехать до границы с Украиной на автобусе

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Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили решил пересесть на автобус в польском Перемышле. Ранее он пытался попасть на Украину на поезде, однако состав дальше не пустили.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас направляется на Украину решил сменить транспорт и пересесть с поезда "Интерсити" на автобус. Об этом сообщает "Интерфакс".

Это произошло после того, как состав не пропустили мимо польского города Перемышль.

"Они очень надеются, что я сегодня не доеду до Украины, что мы будем сидеть на территории Польши, и у них не будет проблем. Мы проконсультировались... мы предлагаем вместе ехать на автобусе еще раз до Краковца", - рассказал экс-глава Одесской областной администрации журналистам на перроне железнодорожного вокзала в Перемышле.

"Я не сделаю такого подарка Порошенко, чтобы я не прибыл на украинскую границу и не пообщался с пограничниками", - добавил он.

Ранее стало известно, что поезд с бывшим главой Одесской области не выпустили с вокзала в Перемышле. Машинист отказался отъезжать от станции до тех пор, пока экс-президент Грузии, которому запрещено въезжать на Украину, не сойдет на станции.