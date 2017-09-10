В Госдуме ответили на слова Меркель о Крыме и ГДР

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Позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Крыму основана на ее антироссийских выпадах, заявил бывший вице-премьер крымского правительства, ныне депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, Крым всегда ассоциировался с Россией, тогда как, Германия действительно была разделенной.

Депутат Госдумы, экс-заместитель главы правительства Крыма Руслан Бальбек раскритиковал слова канцлера Германии Ангелы Меркель по Крыму. Ранее она провела параллель между воссоединением полуострова с Россией и историей объединения Германии, передает ТАСС.

"Фрау Меркель лукавит о Крыме в угоду своей личной антироссийской позиции. Германия действительно была разделенной, это факт, а Крым всегда ассоциировался с Россией - это тоже факт, был подарен абсолютно незаконно Украине - и это факт. И как бы ни отмахивалась от них немецкий канцлер, эти доказательства все равно кружат над ее головой. Вот эти попытки увести тему в сторону разделенной Германии рассчитаны, мягко говоря, на не самый образованный электорат", - отметил Бальбек.

Он добавил, что Меркель прекрасно известно, что "даже разделенная Германия говорила на одном языке". "А Крым, разлученный со своей Родиной, ни в какую не хотел принимать украинскую идеологию", - подчеркнул парламентарий.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Frankfurter Allgemeine провела параллель между ситуациями с воссоединением Крыма и России, а также историей воссоединения Германии. В ответ российский сенатор Алексей Пушков отметил, что сравнить с объединением Германии можно скорее "воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения".