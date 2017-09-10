СБУ сообщила о минировании границы перед приездом Саакашвили

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Украинские пограничники заявили прибывшему к пункту пропуска "Шегини" экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили и приехавшим вместе с ним политикам с Украины, что местность якобы заминирована. Об этом говорится в поступившей от СБУ информации.

Пункт пропуска "Шегини", через который хотел попасть на Украину бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, временно не функционирует. Об этом заявили прибывшему экс-президенту Грузии и сопровождавшим его политикам украинские пограничники, передает "Интерфакс".

По их словам, "Шегини" якобы заминирован. Об этом говорится в поступившей от Службы безопасности Украины информации.

Ранее Саакашвили, лишенный украинского гражданства, объявил, что 10 сентября вернется в страну. Изначально экс-руководитель Одесской областной администрации направлялся к границе на поезде. Однако состав не выпустили с вокзала в Перемышле. Машинист отказался отъезжать от станции до тех пор, пока экс-президент Грузии, которому запрещено въезжать на Украину, не сойдет на станции.

В результате Саакашвили решил пересесть на автобус. Он благополучно добрался до границы. Польские пограничники его пропустили, предупредив, что его могут ждать проблемы при входе на территорию Украины.

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