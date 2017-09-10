Неизвестный напал с ножом на мужчину в церкви британского Бирмингема
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В церкви британского города Бирмингем неизвестный мужчина 46 лет напал с ножом на прихожанина. В результате пострадавший госпитализирован. Самого злоумышленника задержали.
В британском Бирмингеме в районе Астон неизвестный мужчина 46 лет ворвался в церковь и напал с ножом на прихожанина. Об этом сообщает РИА Новости.
Пострадал мужчина 33 лет. Его состояние стабильное. Он был направлен в больницу, а злоумышленника задержали.
В полиции предполагают, что нападавший и пострадавший были знакомы друг с другом.