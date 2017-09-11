В российских регионах подводят итоги Единого дня голосования

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В России подводят итоги Единого дня голосования. Участки работали практически в каждом регионе страны. Главное внимание, конечно, к выборам губернаторов. Обработка протоколов, в основном, уже завершена, с огромным преимуществом лидируют действующие главы и кандидаты, которых президент назначил временно исполняющими обязанности.

В этом году на все протоколы с окончательными результатами ставили специальный штрих код. Он позволит избежать ошибок при вводе данных в компьютерную систему "Выборы", передает "ТВ Центр".

Единый день голосования охватил практически всю страну - 82 региона из 85. Владимир Путин традиционно голосовал на избирательном участке №2151. Он находится в здании Российской академии наук. Дмитрий Медведев оставил свой голос в московской гимназии №1448. На участок он приехал с супругой Светланой.

Особое внимание было приковано к выборам губернаторов. Они состоялись в 16 регионах. Окончательных результатов еще нет, но лидируют те, кого временно исполняющими до прямых выборов назначил президент. В большинстве случаев, это молодые политики - новое поколение управленцев. Жители увидели первые результаты их работы и поддержали кадровую политику президента. Итоги голосования оценили и в штабе "Единой России". Самая влиятельная партия на этих выборах боролась практически за каждый мандат.

"Выборы, а их было много, в этот единый день голосования в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают наши сторонники и в целом наблюдатели, которые были на избирательных участках. В каждом регионе наши избиратели демонстрировали высокую активность и уважение к выборам", - отметил Медведев.

Правоохранители отметили - выборы прошли без серьезных нарушений. А те, что были, не могли оказать большого влияния на результаты. Задерживали в основном за раздачу агитационных материалов. Не обошлось и без небольших потасовок. Драку устроили члены комиссии на одном из участков в Саратове. В Астрахани кандидата облили зеленкой. В Москве кандидат в муниципальные депутаты покусал представителей избиркома. В остальном, ничего примечательного.

В этом году вступил в действие новый закон, который обеспечил открытость и прозрачность избирательного процесса. Отменены открепительные удостоверения. Голосовать можно было на участках по месту пребывания, предварительно оставив заявку в избиркоме или на портале "Госуслуги". Массово использовались электронные урны - коибы. Наблюдатели могли в течение дня перемещаться из одного участка на другой и свободно снимать фото и видео. Кроме того, ужесточилось наказание за так называемые карусели - многократное голосование. Количество жалоб сократилось. В основном, это обращения граждан с просьбой дать информацию по каким-то вопросам.

"Всего сейчас 1284 разного рода обращения, я не говорю, что это жалобы, разного рода обращения, которые поступили на горячую линию. В процентном отношении, кто обращался: 91,9% - это непосредственно избиратели", - сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

После закрытия участков начался онлайн-марафон "Ночь выборов-2017". Политики, журналисты, общественные деятели в режиме реального времени обсуждают состоявшееся голосование. Все дебаты, интервью и телемосты с регионами транслируются в прямом эфире в социальных сетях.

Никита Васильев, "ТВ Центр".