Иосиф Кобзон отмечает 80-летие

Теги: Общество юбилей кобзон

Иосифу Кобзону 11 сентября - 80 лет. Юбилей народный артист Советского Союза отметит большим концертом в Кремле. А пока принимает поздравления родных и друзей.

Его жизнь - это что-то из области эпоса. Без преувеличения, история страны за 80 лет. И пел Иосиф Кобзон, кажется, всегда. Одно из первых воспоминаний, Великая Отечественная война, Львов, он совсем еще ребенок. "Когда проходили стройные ряды военнослужащих, я пробегал перед ними и пел какие-то песни, они всегда хохотали и ждали моего выхода", - вспоминает Кобзон.

Среди его первых зрителей оказался даже Сталин. Дважды в детстве Кобзон выигрывал олимпиады и, представляя Донбасс, выступал среди победителей в Кремле. И на инструкции - не смотреть на ложу, где сидит вождь народов - не реагировал.

"Ну как можно мальчишек уговорить не смотреть в сторону, где сидит Сталин! Он в сорок шестом году, как сейчас помню, сидел в белом костюме. Белом таком наряде праздничном", - рассказал Кобзон.

Иосиф Кобзон весь Советский Союз исколесил вдоль и поперек. И всегда был в самом эпицентре событий. Особо опасный гастрольный график, в котором и остров Даманский времен пограничного конфликта с Китаем, и 9 командировок в Афганистан. Где выступал на фоне парашютов погибших десантников. Где публика - не самая простая. Но он всегда находил нужные слова. Он выступал в Чечне и в Чернобыле. А когда случился "Норд-Ост", вел переговоры с террористами.

Дар убеждения. Невероятная энергетика. У концертов Кобзона вообще ярко выраженный терапевтический эффект. С ним все всегда поют. С улыбками или со слезами на глазах. И "Я люблю тебя жизнь", и знаменитая "Где-то далеко" из "Семнадцати мгновений весны" - в репертуаре Кобзона порядка трех тысяч песен. Но удивительное дело - в его исполнении даже песня о ЛЭП стала хитом. Хотя в редакции всесоюзного радио поначалу сомневались.

Иосиф Кобзон - еще и фантастический рассказчик, которого можно слушать часами. Причем, он обладает потрясающим чувством юмора и самоиронией. "Вот вы задавали вопрос - неужели я такой бесстрашный? И не испытываю стрессов никаких? Неправда. Я такой же, как и все. Я, например, жутко боюсь крыс и мышей. Я боюсь турбулентности. Ну, не так боюсь, я уже привык", - говорит Кобзон.

А еще он ненавидит зависть и предательство. Восхищается людьми, которые мастерски делают то, что не умеет сам. Обожает свою семью. Для каждого внука и внучки у него своя песня.

20 сентября у него будет юбилейный концерт в Кремле. Иосиф Кобзон собирается идти на рекорд. "У нас никто в стране никогда не пел сольный концерт в восемьдесят лет. Это рекорд Гиннеса", - сказал он.

И, безусловно, человек, для которого петь - значит жить - Иосиф Кобзон возьмет и эту высоту.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".