В МИД назвали "железобетонным аргументом" слова Меркель о Крыме

Теги: мид меркель россия Крым

В МИД России назвали "железобетонным аргументом" слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о сравнении вхождения Крыма в состав России с воссоединением Германии. Глава правительства представила, чтобы произошло бы с Германией, если бы в ГДР были настроены против воссоединения с ФРГ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "железобетонным аргументом" слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сравнившей историю Крыма с историей Германии.

Ранее Меркель в интервью газете Frankfurter Allgemeine провела параллель между ситуациями с воссоединением Крыма и России, а также историей воссоединения Германии. Канцлер призвала подумать, чтобы было бы с Германией, если бы в прошлом общество не допустило воссоединение ФРГ и ГДР.

"Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии?", - написала Захарова в своем Facebook.

Она также напомнила, что в 2015 году Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции, напомнил, что объединение Германии происходило без всякого референдума. В случае с Крымом все было законно.

"Но с другой-то стороны, не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что "русские хакеры", которыми так активно пугают немцев, на этот раз "взломали" не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата? Но и в том и в другом случае старина Фрейд остался бы доволен", - подытожила официальный представитель.

Читайте также:

В Госдуме ответили на слова Меркель о Крыме и ГДР

Пушков прокомментировал слова Меркель о ситуациях с Крымом и ГДР

Сын Хрущева рассказал о мотивах отца при передаче Крыма Украине