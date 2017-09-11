Большинство россиян назвали главной проблемой страны взятки

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Большинство граждан России считают противодействие взяткам первоочередной задачей, которую необходимо решить в ближайшие 10–15 лет. Ради этого 12,8% опрошенных готовы поступиться амбициями по повышению престижа страны в мире.

Более 70% граждан России считают, что получение взятки с использованием служебного положения никогда нельзя оправдать. Об этом пишет газета "Известия".

Согласно докладу Центра стратегических разработок (ЦСР) о социокультурных факторах развития, противодействие взяткам россияне считают первоочередной задачей, которую необходимо решить в стране в ближайшие 10–15 лет.

Таким образом, 43% опрошенных назвали борьбу с коррупцией важнейшей задачей. Ради этого 12,8% готовы поступиться амбициями по повышению престижа страны в мире.

При этом в пользу более существенных темпов экономического роста 12% граждан готовы отказаться от вовлечения их в процесс принятия государственных решений. Ради более комфортного и удобного проживания в городах и селах 11,6% граждан готовы пожертвовать престижем страны.