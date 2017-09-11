Глава ГАИ рассказал о снижении аварий из-за фотофиксации нарушений ПДД

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В ряде регионов России произошло снижение уровня аварийности, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. По его словам, такие системы были развернуты в качестве пилотных проектов в Москве, Казани, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Уровень аварийности в России снизился благодаря системе фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в некоторых регионах России. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью газете "Известия".

Он подчеркнул, что такие системы были развернуты в качестве пилотных проектов в Москве, Казани, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на средства бюджета для снижения количества ДТП на дорогах.

По его словам, в этих регионах самый низкий уровень аварийности по тяжести последствий. "В Москве он практически в три раза ниже, чем в среднем по России, и в дальнейшем систему планируют развивать", - отметил Черников.

Глава ГАИ добавил, что всего в стране сейчас работает свыше 7,5 тысячи комплексов систем автоматической фото- и видеофиксации, а также 2,5 тысячи переносных камер, работающих в автоматическом режиме. Он пояснил, что до конца текущего года в российских регионах установят еще 2,5 тысячи таких комплексов.