На Солнце произошла новая мощная вспышка

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На Солнце зафиксировали четвертую мощную вспышку за неделю. Ее пик активности пришелся на вечер воскресения, вспышке присвоили балл X8.2, то есть 9,8 балла вспышечной активности из 10 возможных. Такая активность Солнца вызывает магнитные бури, которые влияют на самочувствие людей и работу техники.

Ученые зафиксировали четвертую за неделю мощную вспышку на Солнце, передает "МИР24" со ссылкой на Физический институт Академии наук.

Ее пик активности пришелся с 18:35 по московскому времени до 19:31 в воскресенье, вспышке присвоили балл X8.2, то есть 9,8 балла вспышечной активности из 10 возможных.

Повышенная активность Солнца началась с 4 сентября. Самая мощная вспышка была зафиксирована 8 сентября, индекс которой составил X9.3. Эти явления вызывают магнитные бури, которые влияют на самочувствие людей и работу техники.